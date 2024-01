André Martins e Manuel Fernandes treinam no Atlético

André Martins e Manuel Fernandes estão a treinar com o plantel do Atlético, que milita na Liga 3. No entanto, ao queapurou, para já, trata-se apenas de uma situação temporária e para que os jogadores mantenham a forma física.Apesar do interesse do clube lisboeta nos dois jogadores, os requisitos financeiros estão fora do teto salarial do emblema da Tapadinha, pelo que o para já ainda não existe qualquer acordo firmado. Só a vontade dos dois atletas e a disponibilidade para baixar consideravelmente o salário poderá causar um volte-face nesta situação.Recorde-se que André Martins, agora com 33 anos, está atualmente livre no mercado, após ter teminado a ligação com os israelitas do Hapoel Beer Sheva no verão passado. Em Portugal, para além do Sporting, vestiu ainda a camisola de Real, Belenenses e Pinhalnovense. No estrangeiro representou os gregos do Olympiacos e os polacos do Legia Varsóvia.Já Manuel Fernandes, de 37 anos, está sem competir desde a temporada passada, depois de ter visto caducar o contrato com os iranianos do Sapahan. No currículo conta com passagens por Benfica, Portsmouth, Everton, Valencia, Besiktas, Lokomotiv, Kayserispor e Apollon Smyrnis.