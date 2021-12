André Ribeiro é o novo treinador do Pevidém

André Ribeiro é a aposta do Pevidém para o cargo de treinador principal. O ex-técnico do Valadares Gaia, que disputa o Campeonato de Portugal, assumiu o comando da equipa esta segunda-feira.André Ribeiro aceitou o desafio da estrutura do Pevidém para assumir um projeto que o "agradou imenso". "É a Liga 3, percebemos todos a situação em que estamos, mas o projecto agradou-me e foi rápida aceitação", vincou o técnico que acredita que está a iniciar "um projecto a longo prazo". "A história do Pevidém mostra isso. O mister João Pedro fez um trabalho excepcional no clube durante anos esperamos estar à altura do clube para aqui ficarmos algum tempo".Na primeira conversa com o plantel, André Ribeiro espera "tranquilizar os jogadores". "Temos de perceber que o formato da Liga 3 nos dá espaço para crescer enquanto equipa e grupo, para nos momentos certos estarmos preparados para reagir bem. Ninguém está satisfeito com esta posição, temos de fazer um trabalho de grupo para estar à altura da Liga 3", atirou.