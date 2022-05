Argel: «Ao sofrer um golo com 30 segundos de jogo já não se tem estratégia nenhuma»

Argel Fuchs, treinador do Alverca, analisou a vitória do Sp. Covilhã (2-0) que impediu a ascensão dos ribatejanos à Liga Sabseg."Ao sofrer um golo com 30 segundos de jogo já não se tem estratégia nenhuma. Não conseguimos entrar concentrados, de entrar vivos, tudo o que a nossa equipa tem de melhor. O Sp. Covilhã aproveitou-se da nossa desatenção. Não começámos bem o jogo. Fizeram o 2-0 num campo pequeno, num gramado [relvado] bem menor, e isso faz a diferença também. O primeiro tempo foi todo dominado pelo Sp. Covilhã, poderia ter feito o 3-0. No segundo tempo, a nossa equipa voltou mais ligada, mais atenta, mais competitiva, com uma atitude diferente, e aí fomos o Alverca que estamos acostumados a ver. Aí o Sp. Covilhã sofreu, tirou duas bolas de cima da linha, teve uma bola no travessão. Há um primeiro tempo do Covilhã, um segundo tempo do Alverca, mas o Sp. Covilhã foi muito mais efetivo. Conseguiu fazer os seus dois golos. O futebol é assim, só pode passar um, mas a gente sai satisfeito", resumiu."Temos uma base boa para o ano que vem. Vamos melhorar, não tenho dúvidas disso. Poderíamos ter tido uma sorte diferente no campeonato.Tenho contrato para cumprir até junho de 2023. Em princípio, a gente vai cumprir o contrato. Acho que a longevidade do treinador é importante, a continuidade dos jogadores é importante. Claro que vamos fazer alguns ajustes de plantel, de algumas peças".