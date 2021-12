Artur Moraes deixa de ser CEO do Alverca

O Alverca anunciou que Artur Moraes deixou de ser o CEO da SAD do emblema da Liga 3. O antigo guarda-redes de Benfica e Sp. Braga vai ser rendido por Klauss Câmara."O FC Alverca Futebol SAD e Artur Moraes informam que chegaram a acordo para o encerramento das suas funções como CEO. Artur Moraes fez parte da concepção, fundação, criação e gestão do FC Alverca Futebol SAD desde seu início. O FC Alverca Futebol SAD agradece a Artur Moraes por toda dedicação e profissionalismo demonstrado ao longo deste período e deseja-lhe os maiores sucessos profissionais. O cargo de CEO será ocupado interinamente pelo Diretor Desportivo Senhor Klauss Câmara, até a escolha do novo CEO pelo nosso Presidente Eng Ricardo Vicintin", pode ler-se em comunicado.O clube ribatejano figura no sétimo posto da Série B da Liga 3, com 17 pontos em 12 jogos.