Belenenses anuncia contratação de Guilherme Oliveira

O Belenenses anunciou a contratação de Guilherme Oliveira, guarda-redes de 27 anos que chega proveniente do Fafe, 10.º classificado da Série A da Liga 3.O guardião, que esteve ligado ao B SAD entre 2018 e 2021, foi formado no Sporting e conta ainda com passagens por Cova da Piedade, Académica, Fátima, Louletanto e Torreense.Chega para a vaga deixada em aberto pela lesão de Daniel Azevedo, que foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reparação do menisco interno de um joelho.Entretanto, o emblema fafense revelou em comunicado que na origem da rescisão contratual com o guarda-redes estiveram "motivos pessoais" e "a necessidade de estar mais próximo da família"."A Associação Desportiva de Fafe, Futebol, SAD vem por este meio comunicar oficialmente a saída do atleta Guilherme Oliveira do plantel de futebol sénior do nosso clube.Trata-se de uma decisão com base em motivos pessoais do guarda-redes de 27 anos, com o mesmo a demonstrar junto da Administração fafense a necessidade de estar mais próximo da família.Respeitando e entendendo esse pedido, a rescisão do elo que ligava o Guilherme à AD Fafe, SAD fica assim terminado.Depois de uma carreira feita praticamente toda em clubes da zona Sul de Portugal, vir para Fafe foi o primeiro desafio profissional de Guilherme Oliveira no Norte, de onde sai agora levando o nosso agradecimento e da família justiceira por toda a dedicação e profissionalismo que sempre demonstrou na defesa das nossas redes.A AD Fafe, SAD deixa ao Guilherme, além de gratidão, o desejo de muita felicidade para o futuro, tanto pessoal como profissional."