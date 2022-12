Belenenses cede Ansu Cassamá ao Sertanense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Belenenses, atual 4º classificado da Série B da Liga 3, cedeu Ansu Cassamá, por empréstimo, ao Sertanense, 5º colocado da Série C do Campeonato de Portugal, até ao final da presente temporada.O ponta de lança natural da Guiné-Bissau de 20 anos foi contratado ao Fidjus di Bideras esta época, mas não conseguiu estrear-se pela equipa principal, tendo apenas representado os 'bês' dos azuis do Restelo, apontando dois golos em sete jogos na 3ª divisão distrital de Lisboa.