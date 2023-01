Belenenses-U. Leiria, 1-2: ‘clássico’ resolvido com idas ao banco

O reencontro entre dois históricos do futebol português era pouco dado a devaneios nostálgicos, não só pela atualidade que Belenenses e U. Leiria vivem, mas também pela muita juventude que cada equipa tinha nas bancadas do Restelo a apoiá-las.

Foi algo dececionante o arranque da partida, com o equilíbrio a ser a nota dominante, com maior domínio territorial dos da casa, mas com uma resposta mais acutilante dos visitantes. Oportunidades flagrantes de golo, porém, nem vê-las. Chegou-se, por isso, com o marcador a zero ao intervalo. O descanso foi bom conselheiro. Aos 50’, o passe de rutura de Pedro Albino serviu para Diogo Leitão fazer o passe atrasado, intercetado; no lance seguinte, Midana Sambú ganhou na esquerda e soltou em Clé, que se enquadrou com a baliza e disparou de pé direito para grande defesa de Carlos Alves, para canto.

O jogo ficaria marcado pelo minuto 73’: Gonçalo Batalha roubou a bola a Romário e avançou decidido para a baliza, deparando-se com saída arrojada de David Grilo, cabendo a Fábio Pala travar em falta a segunda vaga. Na conversão, Gonçalo Gregório não perdoou e fez o 0-1. Após tripla substituição, o Belenenses chegou ao empate na primeira vez em que Flavinho, com remate de fora da área, tocou na bola. Aos 89’, Leandro Antunes, entrado dez minutos antes, selou o triunfo leiriense, por 2-1, reforçando a posição de subida.



Académica-Fontinhas, 1-0: Briosa ganha e dá salto na tabela



A Académica somou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Fontinhas (1-0), resultado que permite à Briosa dar um salto significativo na tabela e assumir o 8º lugar.



Num jogo com poucas oportunidades, o golo de Perea, perto do intervalo, fez a diferença, num lance em que o atacante não perdoou as facilidades da defesa. O colombiano esteve mesmo em foco, já que foi expulso aos 74’ . O Fontinhas pressionou, mas aos 86’ Breno Freitas foi expulso com vermelho direto e a equipa açoriana perdeu a superioridade numérica e a ‘vitamina’ necessária para ainda tentar sair de Coimbra com pontos.



Caldas-Alverca, 2-1: visitados mais eficazes chegam-se à frente



O Caldas venceu o Alverca (2-1) num jogo em que a formação do Oeste teve que saber sofrer, mas guardou os três pontos e aproximou-se do topo. A 1ª parte foi quase toda do Alverca, mais capaz de gerir o jogo com e sem bola, mas sem capacidade para finalizar.



A eficácia que faltou ao Alverca, sobrou ao Caldas na 2ª parte. Após recuperação de Clemente, Tarzan trabalhou na área e ofereceu o golo a Henrique (54’). Com o Alverca incapaz de reagir, Gonçalo Barreiras ampliou (82’) com uma bomba à entrada da área. Os ribatejanos já só conseguiram reduzir, nos descontos, por Hassan.