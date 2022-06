Belenenses vai mesmo subir à Liga 3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Belenenses vai subir à Liga 3. O Cova da Piedade, que não cumpriu os pressupostos financeiros, não consta da lista de clubes licenciados para a Liga 3, divulgada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.Segundo os regulamentos, quem ocupa a vaga é o clube melhor classificado do escalão abaixo, que, neste caso, são os azuis, que foram o melhor terceiro classificado da fase de subida do Campeonato de Portugal. Contudo, este processo ainda não está concluído oficialmente.No total, foram aprovados 44 clubes no licenciamento da Liga 3, pois candidataram-se mesmo antes de saberem se conseguiam disputar esta prova por mérito desportivo.