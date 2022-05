Bruno China despede-se do Felgueiras 1932: «Levo este clube comigo»

Tal como Record noticiou, Bruno China está de saída do comando técnico do Felgueiras 1932 e no momento da despedida aproveitou para recordar o seu tempo no clube.

"Levo este clube comigo, pela oportunidade que nos deram, pela forma como nos receberam e como nos trataram ao longo. Sou mais um adepto que vai estar sempre a torcer pelo Felgueiras 1932", afirmou o treinador, depois de deixar uma palavra aos adeptos: "Os adeptos foram uma parte muito importante deste processo. Foram acreditando, tal como nós, que seria possível fazer uma coisa engraçada."

Bruno China agradeceu também à direção pelo apoio. "Foi sobretudo um trabalho de grupo, desde a direção que nos deu todas as condições para podermos realizar este trabalho, o staff, as pessoas que trabalharam diariamente connosco, foram todos importantes e deram o seu contributo para que acontecesse o que aconteceu. Foi uma época que me deu muito prazer", sublinhou.

O técnico de 39 anos concluiu considerando esta uma época de valorização: "Foi uma época que valoriza o trabalho de todos os que participaram nela e que valorizou o clube Felgueiras, que foi falado por motivos positivos. Por isso, temos de estar satisfeitos com aquilo que fizemos.Óbvio que queremos sempre mais e fica um amargo de boca por termos estado tão perto [da subida], mas estamos muito satisfeitos e levamos momentos muito marcantes desta temporada."

Já o clube despediu-se do técnico com palavras de agradecimento: "Obrigado mister! Por acreditar. Por ter ambição. Por não deixar de lutar. Por tudo o que vivemos juntos. Esta casa também vai ser sempre sua."