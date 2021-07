Depois de ter contribuído de forma bastante efetiva para a permanência do Sp. Espinho no Campeonato de Portugal, Bruno China foi apresentado este sábado como treinador do Felgueiras. O técnico dá assim o salto para a Liga 3, a mais recente competição da Federação Portuguesa de Futebol.





O antigo médio vai ter a companhia dos adjuntos Jorge Gonçalves e Pintassilgo, do treinador de guarda-redes Avelino Ferreira e do analista João Ferreira. Pintassilgo, de resto, terminou a época passada como treinador principal em função da ida de Rui Ferreira para o Feirense, mas volta agora ao cargo de adjunto.A 1ª jornada da Liga 3 está prevista para o dia 15 de agosto.