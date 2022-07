Canelas contratou jovem médio do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Canelas contratou Gustavo Mendonça, médio que esteve ligado ao Benfica nas últimas sete épocas. O jovem, de 19 anos, fez parte do plantel das águias que conquistou a Youth League na temporada passada, não obstante o facto de não ter feito qualquer jogo na competição.Ainda assim, Gustavo Mendonça realizou 21 encontros pela formação júnior do Benfica, que conquistou o título nacional. A partir de agora, o médio vai fazer parte do plantel da equipa gaiense, que milita na Série A da Liga 3.