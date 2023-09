Canelas fala em "jogo limpo" e responde ao Varzim: «Tentativa de condicionar árbitros»

O Canelas emitiu um comunicado, em resposta a uma publicação do Varzim, que tinha protestado contra o "clima de intimidação, violência e ameaça que não é próprio de um país da União Europeia, em pleno século XXI", na sequência do jogo entre as duas equipas, que teve lugar sábado (1-1), na Póvoa de Varzim (1-1)."O Varzim Sport Club é uma instituição centenária, por quem temos o maior respeito e jamais iremos confundir o Varzim S. C. e os seus fervorosos adeptos, com os verdadeiros responsáveis pelo comunicado", explica o Canelas. "O vídeo que acompanha o comunicado é o espelho do que o Diretor Geral do Varzim SC pretende, que os outros resolvam aquilo que aqueles que ele escolheu não tem capacidade para o fazer."E prossegue: "O jogo entre o Varzim SC e o CF Canelas 2010 decorreu sem incidentes, bastante disputado pelas duas equipas, com uma arbitragem que teve um critério uniforme com ambas as equipas. (...) Não podemos aceitar que o nome do CF Canelas 2010 e dos seus atletas seja utilizado para justificar a incompetência e o insucesso de algumas pessoas que fazem investimentos megalómanos com objetivos de subida e depois lutem até ao último minuto pela manutenção na Liga 3."O Canelas considera que já uma intenção por parte do Varzim. "Bem sabemos que o referido comunicado tem dois objetivos bem delineados, por um lado, uma tentativa de condicionamento dos árbitros nos próximos jogos do Varzim S.C. e por outro lado, tentar induzir os adeptos menos atentos que o facto de terem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos realizados, se deve a eventuais erros de arbitragens, escamoteando as paupérrimas exibições da sua equipa e a recente eliminação da Taça de Portugal."