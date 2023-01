Capitão da seleção do Burundi é reforço da U. Leiria

A União de Leiria continua a reforçar o plantel de Vasco Botelho da Costa e a mais recente contratação é Mohamed Amissi, extremo de 22 anos, internacional e capitão da seleção do Burundi.

O jovem chega a Portugal proveniente do Roda, da 2ª divisão da Holanda, depois de na 1ª metade da época passada ter atuado no principal escalão daquele país, pelo Heracles.

Amissi vai reencontrar na cidade do Lis Jordan Van der Gaag, com quem atuou ao serviço do NAC Breda. Refira-se que a U. Leiria está no 2º lugar da Série B da Liga 3, com menos um ponto do que o líder Amora, após 15 jornadas.