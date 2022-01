Carlos David vai reforçar o União de Santarém

A formação orientada por André David figura no décimo lugar da Série B do terceiro escalão do futebol nacional com 13 pontos em 13 rondas.

Carlos David chegou a Portugal para jogar no Vilafranquense. Passou também pela formação do Benfica, Chaves, Farense e Real.

Carlos David acertou a rescisão com os angolanos do Petro de Luanda, por mútuo acordo, e está de regresso a Portugal, apurou. O médio brasileiro, de 25 anos, vai atuar no União de Santarém, da Liga 3.