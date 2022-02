Carlos Padrão diretor no V. Setúbal

Carlos Padrão, guarda-redes do Vitória de Setúbal na década de 1980, entrou para a estrutura do futebol profissional do atual quarto classificado da Liga 3, anunciou o clube. O ex-jogador, de 63 anos, assume o cargo de diretor do Futebol Profissional dos setubalenses. Além do Vitória, Padrão jogou no Sporting e no FC Porto, entre outros clubes.