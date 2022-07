CDC Montalegre anuncia mais um reforço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Manu, Kiko, Bruno Guimarães, Marcelo e Didi, o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre anunciou esta terça-feira mais um reforço para o plantel de José Manuel Viage.

O avançado Bruninho assinou contrato com o clube barrosão até ao final da época. O jovem de 24 anos, natural de Barcelos, é formado no FC Porto, SC Braga e Gil Vicente. Na última temporada esteve ao serviço do AD Sanjoanense onde realizou 20 jogos.