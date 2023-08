Clube justifica recompra da SAD para "manter a reputação do Trofense irrepreensível"

"Muito rara é a SAD em Portugal totalmente detida pelo clube" começa por observar Hugo Ferreira, presidente do Trofense e, desde dia 23, após a recompra de 80% das ações à Efusivignition, da respetiva SAD, em comunicado emitido esta quinta-feira.O líder do emblema da Trofa justifica a decisão tomada no seguimento dos "constrangimentos" e incumprimentos salarial que já custou , inclusive, três pontos à equipa que compete na Série A da Liga 3, numa "clara tentativa de manter a reputação do Trofense e da Trofa irrepreensível".Leia o comunicado na íntegra:"Caríssimos sócios, adeptos e simpatizantes do Clube Desportivo Trofense,Conforme anunciado, conseguimos ontem um feito histórico na história do nosso Clube. Muito rara é a SAD em Portugal totalmente detida pelo clube que representa desportivamente, e o Trofense é a exceção, o que se deve à perseverança e amor que todos os trofenses nutrem pelo CDT. Esta é uma medida que a Direção do Clube Desportivo Trofense decidiu tomar, na sequência dos constrangimentos que têm vindo a público nas últimas semanas, e na clara tentativa de manter a reputação do Trofense e da Trofa irrepreensível.Sabemos da magnitude do desafio a que nos propomos. Contudo, estamos também cientes da capacidade da Direção, na esperança que possamos implementar a mesma abordagem realizada na Formação e que tão positivos resultados nutriu. Vamos sempre seguir a lógica que nos norteia de Identificar, Planear, Fazer, Verificar e Agir em conformidade.Em termos organizacionais, estamos já em condições de Fazer: sabemos das carências que o Clube tem ao nível de Recursos Humanos e Infraestruturas, pelo que nas próximas semanas irão ser implementadas medidas. Em termos desportivos, com o aproximar do fecho de mercado de transferências, temos duas preocupações centrais: apresentar a equipa técnica e fechar o plantel de futebol sénior.Posto isto, a Direção do Clube está a encetar todos os esforços para que no decorrer do mês de setembro possamos marcar a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde teremos a oportunidade de discutir sobre o Nosso Trofense.Aproveito para informar que a Administração da SAD é apenas constituída por membros que transitam da Direção do Clube, nomeadamente:• Presidente: Hugo Ferreira• Administrador: Nélson Dias• Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Paulo Monteiro• Membro da Mesa da Assembleia Geral: Ana MonteiroO Presidente da Clube Desportivo Trofense Futebol SAD,Hugo Ferreira"