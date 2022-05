Cova da Piedade falha requisitos para fazer inscrição

A SAD do Cova da Piedade falhou o processo de certificação dos escalões de formação e não vai poder disputar a Liga 3 nem o Campeonato de Portugal na próxima época. A ‘bomba’ foi adiantada apelo presidente do clube, Paulo Veiga, e confirmada por uma fonte próxima da sociedade, mas o líder dos piedenses garante, em véspera de eleições, que o clube da margem sul voltará a ter uma equipa sénior a competir no seu estádio.O candidato único às eleições de amanhã lembrou, no entanto, que os sócios determinaram, em assembleia geral, o pedido de insolvência da SAD e, por isso, o caminho para voltar a ter futebol sénior no Estádio José Martins Vieira… deve ser longo!"É esse o caminho, mas o importante, neste capítulo, é o clube saber que tudo fará para voltar a ter a sua equipa sénior. O que posso prometer é que assim que consigamos, se estiver dentro do nosso mandato, assim que o assunto estiver resolvido teremos, com certeza, as nossas equipas de sub-19 e sénior a jogarem no nosso estádio", afirmou Paulo Veiga.