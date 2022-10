Dani Alves pode tornar-se acionista do Amora

Dani Alves, internacional brasileiro ex-Barcelona e que representa atualmente os mexicanos do Pumas, está interessado em investir na SAD do Amora, que disputa a Liga 3.conseguiu apurar que o provável negócio está ainda numa fase muito embrionária. De acordo com uma fonte muito próxima da SAD amorense "houve uma reunião em Barcelona entre José Maria Gallego, o proprietário da Odemira Capital que tem os 75% da SAD, e um grupo de investidores, encabeçado por Dani Alves".A nossa fonte confirmou que, neste momento, "está a ser discutida uma eventual entrada desse grupo no Amora. Se será uma entrada parcial, com uma percentagem dos 75% ou a compra total, é ainda uma incógnita. O assunto está a ser discutido".Pelo que sabemos, há efetivamente alguns interessados em investir no Amora e um deles é Dani Alves, daí a reunião. O Amora está estável na Liga 3, a nível financeiro e também a nível de estrutura, mas não quer deixar arrastar a situação.foi dito que a administração da SAD quer estabelecer "o melhor acordo possível para o Amora SAD, para o Amora Clube, e para a região mas não tem pressa na sua resolução", nem há nenhuma data previsível para o fecho do negócio.