O Torreense oficializou a renovação de David Rosa por mais uma temporada, até junho de 2022. O lateral-direito, de 31 anos, é, assim, aposta do novo treinador, Daúto Faquirá, para 2021/22.





Com passagens pela formação de CIF, Linda-a-Velha, CAC e Real, Rosa representou enquanto sénior, além do Real, Casa Pia, Atlético da Malveira e Torreense. Trata-se da segunda renovação para a nova época, depois do guarda-redes Joel Tomé.