David Santos, Aloísio Neto e Ismael Kanda são reforços do V. Setúbal

O português David Santos (ex-Sp. Covilhã), o brasileiro Aloísio Neto (ex-Marítimo B) e o francês Ismael Kanda (ex-Gaz Metan, Roménia) são os mais recentes reforços do V. Setúbal, clube da Liga 3 que começou esta quarta-feira o primeiro de três dias de exames médicos com um total de sete caras novas.O lateral-esquerdo David Santos, de 28 anos, contabilizou 22 partidas na temporada transata pelos beirões (17 na 2.ª Liga, uma na Taça de Portugal e quatro na Taça da Liga), assinou por dois anos.Aloísio Neto, 24 anos, central esquerdino que representou o Marítimo nos últimos cinco anos (equipa principal, sub-23 e B) vinculou-se aos sadinos por duas épocas. Em 2021/22, pelos ‘bês’ madeirenses fez três golos em 23 jogos.Também para o setor defensivo, o Vitória contratou o lateral-direito Ismael Kanda, de 21 anos. O jogador, que atuou na temporada passada no Gaz Metan, clube da 1.ª Liga romena, fica ligado aos sadinos por duas épocas (mais uma de opção). O jovem francês, considerado uma aposta de futuro pela administração da SAD, fez a sua formação no Lille.Com a chegada do trio de defesas, os sadinos, depois das contratações de João Freitas (ex-Alverca), Pedro Pinto (ex-Cova da Piedade) e Tiago Melo (ex-E. Amadora) e Mário Mendonça (ex-Torreense), aumentam para sete o número de reforços do plantel, que tem como objetivo a subida à II Liga.O primeiro treino do plantel, que será comandado por Micael Sequeira, técnico que chegou ao Bonfim depois de treinar os uzbeques do Lokomotiv Tashkent, está marcado para segunda-feira.