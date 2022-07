Defesa Pedro Caeiro é reforço dos eslovacos do FK Dubnica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Pedro Caeiro, natural de Faro e um dos heróis da subida do Moncarapachense à Liga 3, comprometeu-se com o FK Dubnica, da Eslováquia, que disputa a 2.ª Divisão daquele país.Caeiro, de 26 anos, iniciou o seu percurso futebolístico nas escolas do Olhanense e representou depois Quarteirense, Almancilense, Louletano, Pinhalnovense, Felgueiras, Coimbrões e, nas duas últimas épocas, Moncarapachense.O FK Dubnica, que foi 11.º classificado na época passada, tem como treinador adjunto o português Sander Guerreiro.