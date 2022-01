Diogo Amado volta à U. Leiria

Diogo Amado está de regresso ao futebol português e à U. Leiria, emblema pelo qual se estreou na Liga em 2010/11. O médio, de 31 anos, estava parado, depois de ter terminado contrato com o Ajman (Emirados Árabes Unidos), para o qual se transferiu após duas temporadas no Al-Gharafa (Catar).O jogador é mais um importante reforço para a equipa de Bino Maçães, que lidera a Série B da Liga 3 com 10 pontos de avanço sobre o 2º classificado. O Torreense soma 23 pontos, mas tem menos um jogo (que será diante do Sporting B).Diogo Amado deixou Portugal em 2017, depois de cinco épocas ao serviço do Estoril.