Diogo Fonseca indica o caminho para o sucesso do Sp. Braga B na "final" frente ao Alverca

Na última jornada da fase de subida da Liga 3, o Sp. Braga B recebe, este sábado, o Alverca com o objetivo único de vencer, pois só o triunfo garante aos minhotos o 2.º lugar da Série 1 e a consequente presença no play-off frente ao 2.º classificado da Série 2."Sabemos que este jogo é uma final e que o Alverca joga com dois resultados. Vamos encarar a partida com máxima seriedade, pois só nos interessa ganhar e conquistar os três pontos", afirmou Diogo Fonseca, médio defensivo que participou em 23 jogos do Sp. Braga B na presente edição da Liga 3, tendo contribuído com um golo e uma assistência."O jogo vai ter 90 minutos e durante esse tempo temos que ter coesão defensiva, aproveitar as oportunidades que criarmos na frente e ser pacientes. Se o fizermos conseguiremos colocar em prática as nossas ideias e dessa forma estaremos mais perto de ganhar e de conseguir o nosso objetivo", prosseguiu o jogador, ainda em declarações à comunicação dos arsenalistas.O duelo tem pontapé de saída marcado para as 18 horas, no Complexo Desportivo de Fão e os sócios do Sp. Braga têm entrada gratuita, enquanto os bilhetes para o público em geral têm o custo de 5 euros. Diogo Fonseca, de resto, espera poder contar com a força vinda das bancadas."Temos tido bons resultados em casa e queremos somar mais uma vitória. Com o apoio dos nossos adeptos somos mais fortes e contamos com eles para alcançarmos o objetivo de marcar presença na próxima fase", concluiu.