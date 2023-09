Diogo Salomão reforça o Alverca

É um reforço de peso para o plantel de João Pereira: Diogo Salomão assinou pelo Alverca até ao final da temporada.

O extremo, de 35 anos, rescindiu contrato recentemente com o E. Amadora e chega a custo zero ao Ribatejo. Depois de alcançada a subida à 1ª Liga pelos tricolocores, o avançado foi informado de que, uma vez terminado o seu contrato, não entrava nas contas de Sérgio Vieira para esta temporada, apesar de ser um dos capitães. Ainda assim, a SAD ofereceu-lhe vários cargos, desde assumir uma equipa da formação, até à inclusão na equipa técnica dos escalões sub-23 e principal, incluindo uma posição na própria administração. No entanto, o internacional jovem por Portugal recusou sempre colocar um ponto final na carreira e manteve-se a treinar nas instalações do clube, integrado na equipa sub-23.

Agora, Diogo Salomão encontrou uma nova casa para prosseguir a carreira, depois de na última temporada ter marcado 2 golos em 30 partidas disputadas, que culminou com a subida ao principal escalão do futebol português. Recorde-se que o avançado passou ainda por clubes como Sporting, Deportivo ou Santa Clara.