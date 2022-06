Direção do Belenenses anuncia 13 saídas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de confirmada oficialmente a participação na Liga 3, o Belenenses anunciou ontem a saída de 13 jogadores do plantel, que passa a ser orientado por Bruno Dias. Em comunicado, o clube do Restelo deixou uma mensagem de agradecimento a Tomás Foles, Gonçalo Ferreira, Fábio Marinheiro, Dudu, André Frias, Francisco Sénica, Kikas, Rui Janota, Brazão, Rui Batalha, Ricardo Viegas, Herlander e Rúben Araújo. Este último deverá rumar ao Leixões, tal como o nosso jornal já avançou.Em declarações ao nosso jornal, Francisco Sénica diz "perceber a decisão". "É o futebol. Tive uma lesão no joelho direito e não pude dar o meu contributo. Estou agradecido ao Belenenses e desejo que consigam chegar à 1ª Liga", frisou o médio de 23 anos, presente nas quatro subidas consecutivas dos azuis.