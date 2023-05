Dois jogos da Liga 3 no top-5 de assistências do último fim de semana em Portugal

Dois jogos da Liga 3 entraram no top 5 de assistências do último fim-de-semana. O V. Setúbal-Oliveira do Hospital (12.979 espectadores) ficou em 3.º lugar, apenas atrás do Benfica-Sp. Braga (60.289) e do V.Guimarães-Vizela (20.031), da 1.ª Liga. No 5.º lugar ficou o Belenenses-Sanjoanense, que levou 8.058 pessoas ao Restelo para fazerem a festa da subida à 2.ª Liga.

E o sexto jogo com maior assistência, atrás do Marítimo-Rio Ave (8.641 espectadores) foi outro jogo da Liga 3, o Varzim-Fafe (6.021).

A título de curiosidade, refira-se que o Arouca-FC Porto teve nas bancadas 4.092 espectadores, apenas mais 12 que o Académica-Moncarapachense (4.080) também da Liga 3, mas já sem nada em jogo.

Nos 20 primeiros incluem-se ainda dois jogos do Campeonato de Portugal, o Lusitânia de Lourosa-Vianense com 2.108 pessoas e o Amarante-Salgueiros com 1.369 espectadores, além de um jogo feminino da Liga BPI, o Valadares-Benfica, que contou com 1000 adeptos.

Top-5 de assistências da jornada:

Benfica-Sp. Braga 60.289 adeptos (1.ª Liga)

V. Guimarães-Vizela 20.031 (1.ª Liga)

V. Setúbal-Ol. Hospital 12.979 (Liga 3)

Marítimo-Rio Ave 8.641 (1.ª Liga)

Belenenses-Sanjoanense 8.058 (Liga 3)