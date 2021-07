Edinho foi oficializado este domingo como reforço do Torreense para a próxima temporada, confirmando o que Record adiantou. Aos 39 anos, o internacional português vai jogar na Liga 3, a nova competição da FPF, ao serviço de uma equipa que esteve perto de conseguir a subida à 2.ª Liga na época passada.





Recorde-se que o avançado deixou o Cova da Piedade, após duas temporadas ao serviço dos piedenses, e vai agora representar o seu nono clube em território luso, depois das passagens por Sp. Braga, P. Ferreira, Gil Vicente, V. Setúbal, Marítimo, Académica e Feirense, entre outros clubes no estrangeiro.Em comunicado, o clube de Torres Vedras assinala o facto de Edinho seguir as pisadas do pai, Arnaldo Silva, que na época 1983/84 jogou no emblema do Oeste.