Evandro Brandão fica no Alverca para 2022/23

Evandro Brandão vai continuar no Alverca. O avançado que chegou em janeiro após rescindir com o rival Vilafranquense renovou esta segunda-feira o contrato com os ribatejanos, sem que a duração tenha sido divulgada.Em Alverca, o internacional angolano, de 31 anos, apontou três golos em 16 jogos oficiais, sendo opção regular no ataque à subida à Liga Sabseg falhado pelos alverquenses, que perderam no derradeiro playoff diante do Sp. Covilhã.O jogador conta ainda passagens por Fátima, Gondomar, Videoton, Olhanense, Tondela, Recreativo Libolo, Kabuscorp, BC Branco, Fafe e Leixões.