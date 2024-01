Ex-diretores do Varzim obrigam clube a pagar 1,2 milhões de euros em 6 meses

Cinco ex-diretores do Varzim, que pediram a demissão dos respetivos cargos a 4 de janeiro, realizaram a 29 de dezembro uma escritura onde declararam que o clube lhes deve cerca de 1,2 milhões de euros. No documento ao qualteve acesso, assinado por Edgar Pinho, Luís Suarez Oliveira, Dennis Moreira, João Monte, Manuel Miranda e Daniel Beleza, é referido que o Varzim deverá "restituir o dinheiro a cada uma das seis pessoas no prazo máximo de 6 meses e não vence quaisquer juros".Na escritura, pode ler-se que o Varzim está a dever a Edgar Pinho, presidente demissionário, 832.970,51 euros; a Luis Suarez Oliveira, 35.450,00 euros; a Dennis Moreira, 5.000,00 euros; a João Monte, 40.000,00 euros; a Manuel Miranda, 145.075,00 euros; à empresa Teoria Curiosa, 57.000,00 euros; à empresa New Sky Systems Lda, 96.700,00 euros; e à empresa Arcade Desire Lda, 54.823,27 euros.De resto, os antigos dirigentes declararam, também na escritura realizada num Notário em Esposende, que caso o Varzim venda o seu património imobiliário e receba em troca qualquer quantia, "deverá com o dinheiro recebido, pagar no prazo de quinze dias a contar do seu recebimento as indicadas dividas ou parte delas, caso o dinheiro recebido não chegue para cobrir a totalidade das mesmas".