Fafe agradeceu prenda e afundou Vianense

O Fafe visitou e venceu o Vianense por 1-0, penalizando a equipa de Viana do Castelo que nunca virou a cara à luta.

Numa primeira parte sem grandes momentos de perigo, o Fafe foi crescendo à medida que o jogo se foi desenrolando, mas sem nunca ameaçar de forma efetiva a baliza adversária.

Na segunda parte, o Vianense, a jogar em casa emprestada, entrou melhor no desafio e, aos 58 minutos, poderia ter chegado à vantagem, com Nuno Barbosa a perder uma oportunidade clamorosa para inaugurar o marcador. O avançado apareceu na cara do golo, mas falhou o desvio para a baliza de Gabriel Souza, deixando a bola sair pela linha final. Como quem não marca, sofre, aos 73’, na sequência de pontapé de canto, Bruno Monteiro viu a bola cair-lhe nos pés e, sem hesitar, rematou para o fundo das redes de Cioletti, fazendo o único golo do jogo.

Em desvantagem no marcador, o Vianense arriscou tudo para chegar ao empate, mas o resultado não se alterou. Apesar de ter sido um duelo equilibrado, o Fafe mostrou sempre maior capacidade para chegar a zonas de finalização e resolver o jogo a seu favor. Com esta derrota a equipa de Viana do Castelo afunda-se mais no último lugar da Série A da Liga 3, enquanto o Fafe sobe ao 8º posto, a 5 pontos dos lugares de acesso ao playoff de subida.