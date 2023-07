Fafe garante Gustavo Galil para a baliza

O guarda-redes Gustavo Galil foi este domingo anunciado como reforço do Fafe para 2023/24, tendo assinado por uma temporada.No novo clube, o guardião brasileiro, de 25 anos, vai reencontrar o técnico Luís Pinto, com quem trabalhou no Leça, em 2021/22, sendo peça fulcral na caminhada dos leceiros até aos quartos de final da Taca de Portugal, com vários penáltis defendidos.Na época passada, o guarda-redes esteve ao serviço do Tirsense, onde disputou 24 jogos. Esta será a estreia de Gustavo Galil na Liga 3.