Fase de subida da Liga 3 terá VAR

Tal como aconteceu na temporada passada, a fase de subida da Liga 3, que se inicia amanhã com o duelo da Série 2 entre Belenenses e Länk Vilaverdense, no Estádio do Restelo, contará com a tecnologia do VAR em todos os jogos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.Depois desta fase, que chega ao fim a 7 de maio, existirá igualmente VAR no playoff a duas mãos entre os segundos classificados (dias 14 e 20), assim como na final da competição e nos dois jogos do playoff entre o antepenúltimo da 2ª Liga e o vencedor do playoff de subida da Liga 3.