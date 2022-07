Federação Portuguesa de Futebol revela composição das séries da Liga 3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quarta-feira a composição das séries da Liga 3 cujo sorteio acontece a 22 de julho, na Cidade do Futebol, a partir das 18h30.Assim, airá ser composta por: Montalegre, LANK Vilaverdense, Sp. Braga B, Fafe, Vitória de Guimarães B, Varzim, Felgueiras, Paredes, Canelas 2010, São João de Ver, AD Sanjoanense e Anadia.contará com as seguintes formações: Oliveira Hospital, Académica, U. Leiria, Caldas, Alverca, Fontinhas, Sporting B, Real, Belenenses, Amora, Vitória de Setúbal e Moncarapachense.Recorde-se que o Torreense foi o primeiro clube a conquistar a competição.