Fernando Aguiar é adjunto do Montalegre

Na 10.ª época consecutiva ao leme do clube, José Manuel Viage apresentou novidades na sua equipa técnica e conta com Telmo Oliveira e Fernando Aguiar como treinadores adjuntos, aos quais se juntaram a Marco Guerra, Diogo Baía e Rui Lima. A equipa técnica do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre já trabalha na preparação da nova temporada que está aí à porta, na qual o clube se estreia na Liga 3.





Os barrosões começaram, oficialmente, a pré época esta segunda-feira com a realização dos habituais exames médicos e avaliações, os quais continuam durante o dia de hoje. O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre arranca com os trabalhos de campo, esta quarta-feira, dia 14.O relvado dos barrosões está em obras e os trabalhos de campo, no arranque da nova época, vão decorrer no estádio Antela, em Xinzo de Limia, na vizinha Espanha, devido à proximidade e no Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar.Para além da renovação dos capitães, João Fernandes, Vítor Pereira, Lio e Zack, a formação do Barroso também vai continuar com Josemar, Nuno Rafael, Tiago Oliveira, Outtara, Adilson, Rúben Neves, Luan, Samate, Angola, Miguel Ângelo e Cedric, aos que se vão juntar os reforços Agostinho Carvalho, central de 28 anos, ex-Lourosa, João Fernandes, extremo esquerdo de 24 anos, ex-Vitória B e André Martins, ponta de lança de 25 anos, ex-Berço.