Fernando Gomes na abertura da Liga 3: «Queremos dar uma pedrada no charco»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deslocou-se ao Complexo Desportivo de Fão para marcar presença no jogo inaugural da Liga 3, entre o Sp. Braga B e a UD Oliveirense, que terminou com vitória por 3-2 para a equipa de Oliveira de Azeméis.





"O nosso objetivo com a Liga 3 foi terminar com a enorme diferenciação existente entre as equipas que disputavam o Campeonato de Portugal. Queremos que esta nova competição seja a antecâmara das competições profissionais, com um conjunto de exigências do que vão encontrar na Liga Portugal SABSEG", começou por dizer Fernando Gomes, explicando logo de seguida que "a FPF fez um investimento muito forte, não só na sua relação com as equipas, mas também num compromisso de envolvência com as próprias autarquias, em termos da sua divulgação. As transmissões dos jogos em direto dão uma visibilidade acrescida".A expectativa em torno da competição é muita e o líder máximo da FPF não tem dúvidas sobre o sucesso da Liga 3. "Estamos convencidos de que criámos uma nova competição, com uma nova imagem, um novo envolvimento, e esperamos que as pessoas estejam envolvidas para dar uma pedrada no charco", apontou.