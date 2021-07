Filipe Cândido promete "equipa competitiva" no regresso à U. Leiria

Filipe Cândido foi apresentado, esta segunda-feira, como treinador da U. Leiria e na hora do regresso à cidade do Lis assumiu a vontade de construir "uma equipa competitiva" numa Liga 3 que está a criar grande expetativa.





"Estou muito feliz de cá estar. É um clube que já conheço, estamos com muita energia de fazer um bom trabalho e disputar todos os jogos para vencer. Subida? Estou mais preocupado com o caminho do que com o destino", declarou o treinador, que na época passada guiou o Mafra na 2.ª Liga e, agora, volta ao terceiro escalão."Quero estar onde me sinto desejado", frisou Filipe Cândido, que na primeira passagem por Leiria, na segunda metade da época 2018/19, ficou à beira da subida.Na apresentação do novo treinador, o presidente da SAD leiriense falou de uma "aposta natural"."Queremos qualidade de jogo e, sendo uma pessoa que conhece a casa, aquilo que espero é uma coisa muito simples: seja sério no trabalho, ambicioso e faça tudo para colocar a U. Leiria onde os leirienses pretendem", destacou Armando Marques, que falou, ainda, pela primeira vez do despedimento de Hélder Pereira na fase crucial da época passada."Iremos ter uma equipa capaz de orgulhar os leirienses. Na época passada havia muita incerteza, mas o culpado por não se terem atingido os objetivos sou eu. Quanto ao técnico, foi uma decisão pontual. Conversámos e entendemos que era melhor a saída dele. A mesma pessoa que o contratou é a mesma que o dispensou", explicou o dirigente.A equipa técnica é completada por Hélder Fonseca (adjunto), Pedro Silva (treinador de guarda-redes), José Castro (adjunto) e Carlos Pereira (observador).O plantel da U. Leiria, cuja composição será revelada nos próximos dias, realiza os testes médicos esta terça-feira e arranca os treinos no dia seguinte.