Filipe Chaby vai reforçar o Belenenses.sabe que o médio de 29 anos, formado no Sporting e que representou esta temporada o Sumqayit FK, do Azerbaijão, pelo qual disputou 13 jogos, irá assinar pelos azuis e deverá ser apresentado durante o dia de hoje.Este será o quarto reforço de inverno da equipa de Bruno Dias, que já recebeu Chima Akas, Midana Sambú e Guilherme Oliveira. De resto, há outro jogador a caminho do Restelo. Trata-se de Fábio Pala, lateral direito de 30 anos que rescindiu com a Académica. Também deve ser oficializado esta quarta-feira.