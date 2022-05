Filipe Moreira deixa cargo de treinador do V. Setúbal

Falhado o objetivo da subida à Liga 2, o Vitória de Setúbal e o treinador Filipe Moreira decidiram não prolongar o vínculo que ambas as partes tinham até ao final da presente época. O clube setubalense, que terminou na 4.ª posição da série 2 (fase de subida) da Liga 3, está agora à procura de um sucessor para comandar o plantel em 2022/23.Recorde-se que Filipe Moreira, de 57 anos, foi apresentado no Estádio do Bonfim a 15 de fevereiro, tendo-se estreado cinco dias depois com um triunfo, por 2-0, sobre o Oriental Dragon. Ao comando da equipa, o técnico, que teve Toni Pereira e Pedro Gandaio como antecessores em 2021/22, totalizou três vitórias, dois empates e quatro derrotas em nove partidas.Filipe Moreira, que já tinha treinado na presente época o Lusitânia de Lourosa (Liga 3), fez questão de deixar uma mensagem de despedida aos adeptos sadinos. "Foi um prazer enorme ter vestido a vossa camisola e peço humildemente desculpa por não ter tido tempo para ainda fazer mais. Estarão para sempre no meu coração, curvar-me-ei sempre perante este emblema. Obrigado".