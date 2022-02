Filipe Moreira deixa comando técnico do Lusitânia Lourosa

O Lusitânia de Lourosa comunicou esta quinta-feira a saída de Filipe Moreira do comando técnico da equipa, por mútuo acordo, após a derrota de ontem com o Anadia (2-1), em partida da 15.ª jornada da Série A da Liga 3.O técnico, de 57 anos, deixa a equipa no 5º lugar, com 25 pontos, a três da zona de acesso à fase de subida e ainda com um jogo em atraso por realizar."A Direção do Lusitânia de Lourosa FC vem pelo presente meio, informar o fim da ligação contratual com o treinador Filipe Moreira após reunião solicitada pelo mesmo, no final do jogo frente ao Anadia FC, ambas as partes chegaram a acordo para o término do vínculo contratual existente.A Direção agradece a Filipe Moreira e à sua equipa técnica, todo o profissionalismo demonstrado no exercício das suas funções ao longo dos últimos meses, desejando-lhe as maiores felicidades para o seu percurso futuro."