Final da Liga 3: U. Leiria-Belenenses, em direto

há 43 min 14:41

Bruno Dias: «Se for 1% favorito acredito a 200%»



Fernando Ferreira

Bruno Dias, treinador do Belenenses, fez uma leitura semelhante à do rival. "Falamos de duas grandes equipas, foram as melhores da Liga 3. Que os adeptos consigam tornar este jogo em algo memorável. A história não entra nas quatro linhas, o trajeto de ambas sim, e somos uns privilegiados por estar aqui", começou por referir, atirando: "As duas equipas têm ideias bem consolidadas, sabem o que fazer no jogo, será equilibrado e definido no detalhe. Se me derem 1% de favoritismo, vou acreditar 200% que posso ganhar. Já o provámos ao longo do ano e somos competentes para o voltar a fazer. São duas grandes equipas que têm a possibilidade de ganhar um título."



O sucesso, esse, é já inalienável no entender do treinador de 36 anos. "Independentemente do que acontecer, foi uma época extraordinária e o nome destes homens deve estar escrito a letras douradas na história do Belenenses e do futebol português", enfatizou antes de revelar o trunfo de que privava os leirienses: "A U. Leiria tem um conjunto de jogadores extraordinários, mas tirava o Jair, pelo que dá à frente. O Vasco pode dizer se à direita, ao meio ou à esquerda [risos]."