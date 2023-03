Fisioterapeuta do Amora soube do falecimento de familiar durante aquecimento

Uma atitude de louvar! Hoje, no encontro que colocou frente a frente o Amora e V. Setúbal, o fisioterapeuta da formação da casa, Alexandre Lucas, teve conhecimento da triste notícia do falecimento de um familiar durante o período de aquecimento e o que se seguiu foi um bonito gesto.Perante tal situação, Alexandre Lucas abandonou imediatamente o Estádio da Medideira, deixando o Amora sem equipa médica. Apercebendo-se da situação, "o V. Setúbal e, nomeadamente, o seu fisioterapeuta Nuno Pinto, prontificaram-se a prestar toda a ajuda", conforme revelou o Amora através das redes sociais, que ainda deixou um agradecimento pela boa ação: "Estas atitudes dignificam o desporto que todos amamos e ajudam-nos a olhar para o outro primeiro como ser humano e só depois como adversário."Recorde-se que o triunfo (2-0) sorriu à formação do Amora, com golos marcados por Daniel Murillo (80’) e João Oliveira (82'), que assim segurou o 1.º lugar da Série B.A Alexandre Lucas e à família enlutada,apresenta as mais sentidas condolências.