Fontinhas surpreende líder

Numa noite inesquecível de Ricardo Almeida, que bisou mesmo no final de cada parte, o Fontinhas surpreendeu a U. Leiria no jogo de estreia do espanhol Albert Garcia no banco dos visitantes clube açoriano. Depois de dez jornadas sem vencer, os açorianos ganham novo ânimo para o que resta da época, tendo derrotado uma equipa já apurada para a fase de subida, mas que fica com a liderança da Série B em risco.

A primeira metade apresentou um ritmo demasiado lento, não causando surpresa a escassez de ocasiões de golo nas duas balizas. Contudo, no último lance antes do apito para o intervalo, na sequência de um canto, o recém-entrado Ricardo Almeida cabeceou com sucesso.

Em desvantagem, os leirienses voltaram com mais dinâmica para a segunda parte e, após várias tentativas, Kaká fez o empate, numa recarga a uma defesa incompleta de Rodolfo Cardoso, após mais uma daquelas arrancadas de Jair da Silva, um dos mais desequilibradores da noite. A União porfiou em busca da reviravolta, mas os forasteiros foram mais felizes e, em cima da hora, acabaram por chegar à vitória, num remate de longe que traiu Kieszek. À condição, o Fontinhas deixou o último lugar, enquanto a U. Leiria pode ser ultrapassado pelo Amora.