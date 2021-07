Guilherme Oliveira deixa Belenenses SAD e reforça Torreense

O guarda-redes português Guilherme Oliveira foi esta segunda-feira anunciado como reforço do Torreense, que ascendeu este ano à Liga 3, após três temporadas vinculado ao Belenenses SAD.

O atleta, de 26 anos, foi o terceiro guarda-redes do conjunto orientado por Petit na última época, realizando três jogos ao serviço da formação principal dos azuis, um dos quais na Liga, atuando 27 minutos na derrota (1-0) no terreno do Marítimo, para a 10.ª jornada, face à expulsão do russo Kritciuk nesse jogo e da lesão de André Moreira.

Os restantes dois encontros foram efetuados na Taça de Portugal, nos triunfos frente a Sporting de Espinho (3-0, após prolongamento) e Fafe (3-2, após prolongamento), ambos do Campeonato de Portugal, escalão no qual também atuou quatro vezes pela equipa B dos lisboetas, a que se acresce uma partida pelos sub-23, na Liga Revelação.

Guilherme Oliveira, formado no Sporting, representou Cova da Piedade e Académica, por empréstimo dos leões, antes de ser contratado pelo Belenenses SAD, que o cedeu, na temporada 2019/20, ao Fátima e ao Louletano, do então terceiro escalão, já depois de 19 jogos pelos sub-23 e apenas um pela equipa principal, durante 2018/19.

Nesse jogo, Guilherme Oliveira também entrou em campo para render o brasileiro Muriel, expulso aos 22 minutos, numa partida diante do Sporting que terminou com expressivos 8-1 a favor da equipa verde e branca, na reta final desse campeonato.

O futebolista fez parte do plantel que representou Portugal no Mundial de sub-20 de 2015, numa edição conquistada pela Sérvia e em que a equipa das quinas foi eliminada pelo Brasil (3-1 nas grandes penalidades, após 0-0 no tempo regulamentar), nos quartos de final, sem que Guilherme Oliveira efetuasse qualquer minuto na prova.

Nos azuis, também já saíram os guarda-redes Kritciuk (Gil Vicente) e André Moreira (Grasshoppers, da Suíça), os defesas Tiago Esgaio (Sporting de Braga), Gonçalo Silva (Radomiak Radom, da Polónia) e Rúben Lima (Famalicão) e os avançados Miguel Cardoso (de regresso aos russos do Dínamo de Moscovo, após empréstimo) e Silvestre Varela.

No capítulo das contratações, o conjunto lisboeta reforçou-se, até ao momento, com os médios Sandro e Rafa Santos (ex-Oriental) e com o avançado Pedro Nuno (ex-Moreirense), tendo renovado os contratos com o defesa direito Diogo Calila, o central nigeriano Chima Akas e o avançado Francisco Teixeira, tal como com o treinador Petit.

O Belenenses SAD visita o Mafra, na primeira fase da Taça da Liga, que marca o início da época 2021/22, enquanto, na jornada inaugural do campeonato, aprazada para o fim de semana de 7 e 8 de agosto, deslocam-se ao terreno do FC Porto.