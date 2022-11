Isaac Cissé troca Paredes por Moncarapachense

O avançado marfinense Isaac Cissé, de 28 anos, é reforço do Moncarapachense, da Série B Liga 3, depois de ter rescindido com o Paredes, clube do mesmo campeonato mas da Série A.Com um longo percurso no futebol português, que incluiu passagens pelo Vitória de Guimarães B, Cinfães, Leça, Beira-Mar e Felgueiras, Isaac Cissé cumpriu cinco jogos no Paredes, sem qualquer golo marcado.