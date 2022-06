Ivo Soares deixa Moncarapachense

Ivo Soares não será o treinador do Moncarapachense na próxima época, que marcará a estreia do clube algarvio na Liga 3.Numa reunião com os responsáveis do clube, Ivo Soares informou que não estava disponível para manter-se em funções, depois de uma campanha brilhante, traduzida na subida à Liga 3 e na conquista (no último sábado) da Taça do Algarve.A direção do Moncarapachense desenvolve agora esforços no sentido de assegurar os serviços de uma nova equipa técnica.