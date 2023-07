Já é conhecido o calendário da primeira fase da Liga 3: veja os jogos da 1ª jornada

Realizou-se esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da primeira fase da terceira edição da Liga 3. Um dia depois da confirmação oficial dos 20 clubes participantes, que culminou com a exclusão do Cova da Piedade das competições da FPF e com a promoção do Pêro Pinheiro, do Campeonato de Portugal, foram revelados os confrontos das 18 primeiras jornadas das Séries A e B.Recorde-se que o formato da competição sofreu algumas alterações relativamente à temporada anterior. Os quatro primeiros de cada série continuam a apurar-se para a fase de subida, que agora passará a ser composta por um só grupo com oito clubes, subindo dois diretamente, com o 3º classificado a ter a possibilidade via playoff. As restantes equipas irão lutar pela permanência.De resto, o arranque da prova está agendada para os dias 8 ou 9 de agosto, uma terça e quarta-feira, e foi adiado devido às Jornadas Mundiais da Juventude, que terão lugar em Lisboa entre os dias 2 e 6 desse mês. As partidas da 1ª jornada terão de acontecer apenas num desses dias, estando por isso dependentes da calendarização da Supertaça entre Benfica e FC Porto.Série ACanelas-AnadiaTrofense-SanjoanenseLusitânia Lourosa-FelgueirasVarzim-Sp. Braga BFafe-VianenseSérie BPêro Pinheiro-Sp. CovilhãCaldas-AtléticoAcadémica-1º DezembroOliveira do Hospital-AlvercaSporting B-Amora