João Lameira reforça o meio-campo do Torreense

João Lameira é o mais recente reforço do Torreense. O médio-defensivo, de 22 anos, assinou por uma temporada depois de ter representado o Real SC, também no Campeonato de Portugal, em 2020/21.





Campeão europeu sub-17 em 2016, Lameira fez a formação entre Caldas, Feirense, Sporting, Padroense e FC Porto, tendo começado por representar, como sénior, a equipa B dos dragões. Depois, vestiu ainda as camisolas de U. Leiria, Académica e Real.João Lameira é o quarto reforço do Torreense para 2021/22, depois de o emblema de Torres Vedras também já ter assegurado as contratações de Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar). Quanto a renovações, está garantida a continuidade de Joel Tomé e David Rosa.