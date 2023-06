João Silva é reforço da Académica

A Académica continua a preparar a próxima época, tendo chegado ontem a acordo com João Silva. O extremo, ex-Sanjoanense, assinou esta sexta-feira contrato e foi posteriormente apresentado oficialmente pelo clube.

Formado no Sp. Braga, o jogador, de 23 anos, estreou-se enquanto sénior no Gil Vicente, tendo, depois, representado a equipa B e de sub-23 do V. Guimarães, o Brito SC, o Felgueiras e a Sanjoanense.

Com sete reforços já confirmados, a Académica vai começar segunda-feira a nova época, com os habituais exames médicos e um treino aberto, às 17h30, para que sócios e adeptos possam conhecer as caras novas do plantel.