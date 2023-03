Juary: «Encarar todos os jogos para ganhar»

A poucas horas do início da fase decisiva de manutenção na Liga 3, Juary mostrou-se convicto de que a Académica tem condições para terminar a época com o objetivo alcançado. "A equipa está muito motivada. Sabemos que será difícil, mas estamos a trabalhar para garantirmos os três pontos", sublinhou o defesa-central da Académica, elogiando as condições do clube. "Não falta nada. É um clube histórico, muito organizado e com boa estrutura. Não merece estar nesta divisão", frisou.

Com a convicção de que "vencendo o Fontinhas, a motivação para os próximos jogos será maior", Juary apontou a mudança tática - a equipa joga agora em 4x4x2 - que Tiago Moutinho trouxe, como uma das razões para o sucesso nos últimos jogos. "Ajudou muito a equipa. Ele quer que a equipa tenha bola e jogue e isso fez com que nos sentíssemos mais confortáveis", apontou.